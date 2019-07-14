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14.07.19 13:33

Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во дворе жителя пгт Смыги Ривненской области, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 01

Как установили полицейские,  взрыв произошел в помещении летней кухни хозяйства 59-летнего жителя Смыги. 11-летняя девочка и 13-летний мальчик, проживавшие в доме напротив, пришли в гости к бабушке и дедушке. Последнего на тот момент дома не было. Дети открыли металлический сейф, который стоял в кухне. В нем они нашли коробку, которая внешне не представляла никакой опасности.

Как выяснилось, в ней было встроено взрывное устройство. Когда мальчик открыл коробку, произошел взрыв. Дети погибли на месте происшествия.

Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 02

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59-летнего хозяина задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства двух и более лиц, а также по факту незаконного обращения с взрывчатыми веществами и боеприпасами начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 115 и частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины соответственно.

На месте происшествия взрывотехники нашли еще три подобных самодельных устройства в различных помещениях хозяйства.
Сейчас мужчина сотрудничает с правоохранительными органами и показывает, где что хранится.

Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 03
Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 04

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14 июля сотрудники взрывотехнического отдела Нацполиции и пиротехники ГСЧС продолжают изъятие взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны и их обезвреживание. Точное количество взрывоопасных предметов еще устанавливается.

Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 05
Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 06
Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 07

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Во дворе жителя Ривненщины, где вчера от взрыва погибли двое детей, нашли арсенал боеприпасов, - Нацполиция 08

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