На Харьковщине сгорел электровоз, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

14 июля в 10:17 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, возникшем в кабине электровоза грузового подвижного состава. ЧП произошло на 36-м километре железнодорожного перегона Люботин-Западный вблизи с. Буцковка Валковского района Харьковской области.

По прибытию на место пожарными было установлено, что горит кабина и тяговая установка неработающего электровоза, который транспортировался на ремонт другим электровозом. Площадь пожара составляла около 30 кв.м.

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Непосредственно подвижной состав состоял из двух электровозов (работающий и неработающий) и 56 грузовых вагонов. Двигался из Полтавы в Харьков.

Пожар был локализован в 11:16 и ликвидирован в 12:32. Пострадавших и погибших нет. В результате происшествия произошла задержка движения железнодорожного транспорта.

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