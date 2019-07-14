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14.07.19 15:35

Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков. ФОТОрепортаж

В Николаевской области автомобиль врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Новости N".

Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 01

Группа учеников николаевской ДЮСШ по велоспорту проводила тренировочные заезды на трассе Николаев-Снигиревка. Спортсмены ехали по трассе в направлении Николаева.

Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 02

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Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 03
Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 04

В районе поворота на село Красное водитель ехавшей следом "Лады" начал обгонять велосипедистов, не заметив ехавший навстречу КамАЗ. Увидев грузовик водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов. После столкновения автомобиль слетел в кювет.

Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 05

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Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 06
Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 07

В результате ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних велосипедистов, все они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших скорая доставила в областную детскую больницу города Николаева. Все пострадавшие — в возрасте от 14 до 17 лет.

Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 08

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Под Николаевом автомобиль врезался в группу спортсменов-велосипедистов, пострадало 6 подростков 09

В автомобиле ВАЗ никто не пострадал.

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