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14.07.19 22:42

Вертолетчики высадили десантников "в тылу противника" на учениях в Хмельницкой области, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Бродовский экипаж отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины принимает активное участие в тактико-специальных учениях групп 8-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций на Хмельнитчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Василия Лабая, опубликованный на сайте Минобороны, вертолетчики обеспечивают десантирование спецназовцев как с воздуха, так и с приземлением борта в условный тыл противника. После выполнения диверсионно-разведывательных задач, вертолет эвакуирует десант на базу.

Для экипажа многоцелевого транспортно-боевого вертолета Ми-8МТ маневры являются экзаменом на профессиональную пригодность: они отрабатывают совместное слаживание армейской авиации и подразделений спецназначения.

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"Особенность работы вертолетчиков - незаметно для противника вывести вертолет на площадку по заданным координатам в нужное время. Следует отметить, что время на выполнение поставленной задачи ограничено. Также важно правильно определить с воздуха площадку и способ захода для безопасной высадки групп спецназа", - говорится в сообщении.

Во время отработки задач вертолетчики также учитывают опыт участия украинской армейской авиации в АТО/ООС в Донецкой и Луганской областях, когда экипажи осуществляют эвакуацию раненых военнослужащих.

Вертолетчики высадили десантников в тылу противника на учениях в Хмельницкой области, - Минобороны 01

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Вертолетчики высадили десантников в тылу противника на учениях в Хмельницкой области, - Минобороны 02
Вертолетчики высадили десантников в тылу противника на учениях в Хмельницкой области, - Минобороны 03
Вертолетчики высадили десантников в тылу противника на учениях в Хмельницкой области, - Минобороны 04
Фото: mil.gov.ua

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