Вертолетчики высадили десантников "в тылу противника" на учениях в Хмельницкой области, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Василия Лабая, опубликованный на сайте Минобороны, вертолетчики обеспечивают десантирование спецназовцев как с воздуха, так и с приземлением борта в условный тыл противника. После выполнения диверсионно-разведывательных задач, вертолет эвакуирует десант на базу.
Для экипажа многоцелевого транспортно-боевого вертолета Ми-8МТ маневры являются экзаменом на профессиональную пригодность: они отрабатывают совместное слаживание армейской авиации и подразделений спецназначения.
"Особенность работы вертолетчиков - незаметно для противника вывести вертолет на площадку по заданным координатам в нужное время. Следует отметить, что время на выполнение поставленной задачи ограничено. Также важно правильно определить с воздуха площадку и способ захода для безопасной высадки групп спецназа", - говорится в сообщении.
Во время отработки задач вертолетчики также учитывают опыт участия украинской армейской авиации в АТО/ООС в Донецкой и Луганской областях, когда экипажи осуществляют эвакуацию раненых военнослужащих.