За почти пять лет 26 тысяч участников боевых действий пролечились в клиническом центре в Харькове, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил начальник военно-медицинского учреждения полковник медицинской службы Юрий Подолян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное агентство Министерства обороны Украины.
Руководитель Центра также добавил, что в течение шести месяцев 2019 года харьковские военные медики приняли на лечение 1500 воинов, пострадавших в боевых действиях на Донбассе.
"Несколько раз в неделю в наш Центр прибывают раненые воины. Их встречают и лечат опытные военные врачи. Кроме этого, поставить наших героев на ноги помогают гражданские коллеги из медицинских учреждений Харькова", - отметил Юрий Подолян.