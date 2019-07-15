Спортивные тестирования кандидатов на "Invictus Games-2020" прошли во Львове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, украинская команда будет состоять из 20 участников.
В Гааге они будут соревноваться в шести видах спорта: плавание, стрельба из лука, велоспорт, пауэрлифтинг, гребля на тренажере и легкая атлетика (бег, прыжки в длину, толкание ядра) и, в частности, легкая атлетика на колясках.
Тестирование проходят по региональному принципу: во Львове, через неделю - в Одессе, через две недели (27 июля) - в Киеве. Для участия можно поехать в любой из трех городов.
Национальные "Игры Непокоренных" запланированы на 8 сентября и их изюминкой является то, что не будет привычных золотых, серебряных и бронзовых медалей, все, кто примет участие в Национальном соревнованиях, получат медаль "Непокоренного".