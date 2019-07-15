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15.07.19 07:59

Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр. ФОТОрепортаж

На Львовщине в Международном центре миротворчества и безопасности состоялась церемония закрытия учений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины по программе "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Со словами поздравлений к военнослужащим обратился начальник Учебного центра подготовки подразделений Международного центра миротворчества и безопасности полковник Павел Рожко, который отметил, что подразделение усвоил учебную программу на отлично.

Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 01

Во время своего выступления начальник "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) подполковник ВС США Роберт Трейси отметил, что доволен и впечатлен желанием каждого военнослужащего к знаниям, украинские десантники это элита, которая показывает свои способности не только во время выполнения задач по назначению, но и во время учебы.

Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 02

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В ходе торжеств состоялось также награждение военнослужащих, отличившихся во время прохождения курса

Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 03
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 04
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 05
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 06
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 07
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 08
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 09
Украинские десантники - это элита, - подполковник ВС США Трейси поражен способностями воинов 95-й ОДШБр 10
Фото: пресс-служба Минобороны

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