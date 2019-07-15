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15.07.19 08:38

Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы. ФОТОрепортаж (обновлено)

В понедельник, 15 июля, под Киевом на 34 километре Житомирской трассы произошло масштабное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и Ford Mondeo. Автомобили столкнулись вблизи населенного пункта Гуровщина. К сожалению, три человека погибли и 17 пострадали. По данным полиции, 9 пострадавших были госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

Авария случилась около 05:40. 

По предварительной информации, Volkswagen вез людей из Львова в Киев по Житомирской трассе. В попутном направлении ехал и Ford. По неизвестным причинам на 34 километре дороги произошло столкновение двух автомобилей. Также маршрутка снесла отбойник.

Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 01

По прибытию экстренных служб, медики начали оказывать первую помощь пострадавшим людям. В экстренном порядке всех пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами.  К сожалению, водитель и женщина-пассажир Ford скончались на месте. В легковушке ехал мужчина, его также забрали медики, но от полученных травм он скончался в карете "скорой".

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Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 02

В среднем, все пострадавшие молодого возраста, 25-30 лет. Их госпитализировали в ближайшие больницы Киево-Святошинского района.

Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 03

По состоянию на 08:00 движение по Житомирской трассе в сторону Киева ограничено. Участок трассы, где произошла авария, перекрыт полицией. Образовалась пробка.

Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 04

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, вследствие ДТП три человека погибли и девять получили травмы: "В результате столкновения три человека из легковушки от полученных травм погибли на месте. 9 пассажиров, получивших травмы различной степени тяжести, госпитализированы"

Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 05

"Устанавливаются все обстоятельства и причины смертельного ДТП, количество пострадавших. Работники полиции опрашивают свидетелей, участников аварии", - говорится в сообщении.

Под Киевом столкнулись маршрутка и Ford: 3 человека погибли, 9 - госпитализированы 06
Фото: "Информатор"

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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