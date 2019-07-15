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15.07.19 10:43

Четыре кинологических расчета ГСЧС вошли в сотню лучших в мире по версии Международной организации спасательных собак. ФОТОрепортаж

Четыре кинологических расчета украинских спасателей вошли в первую сотню по версии Международной организации спасательных собак (IRO) как лучшие поисково-спасательные в мире.

Соответствующий рейтинг был обнародован на сайте организации и учитывает профессиональное мастерство, а также уровень подготовки кинологов и их четвероногих помощников в период с 1 июня 2018 года по 22 июля 2019 года, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Так, по состоянию на 8 июля, среди сотни лучших есть четыре представителя ГСЧС: Анна Куничик с Асей (малинуа) и Ирина Давыденко с Аминой (малинуа) из Межрегионального центра быстрого реагирования (г. Ромны, Сумской области), Сергей Лухин и Крис (такса) из Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской обороны (с. Ватутино, Харьковской области), а также Валерий Радченко со своей воспитанницей Сатти (малинуа) из Мобильного спасательного центра быстрого реагирования", - говорится в сообщении.

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Четыре кинологических расчета ГСЧС вошли в сотню лучших в мире по версии Международной организации спасательных собак 01
Четыре кинологических расчета ГСЧС вошли в сотню лучших в мире по версии Международной организации спасательных собак 02

Отмечается, что сестры малинуа Амина и Ася заняли 22 и 69 места соответственно в категории "Поиск в естественной среде".

Четыре кинологических расчета ГСЧС вошли в сотню лучших в мире по версии Международной организации спасательных собак 03

В свою очередь, Сатти, которая также является представителем породы бельгийская овчарка, показала 68-й результат в категории "Поиск в техногенном завале".

Четыре кинологических расчета ГСЧС вошли в сотню лучших в мире по версии Международной организации спасательных собак 04

Единственная же в Европе поисково-спасательная собака породы такса - Крис - находится на девяностой позиции.

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