Аваков встретился с послом Италии: Решение суда по Маркиву вредит отношениям стран. ФОТО

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился с послом Италии Ла Чечилиа. Довел позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейцу Маркиву вредит отношениям стран", - говорится в сообщении.

"Требуем ясных шагов по решению проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации", - добавил министр.

Также пресс-служба МВД опубликовала детали разговора Авакова с послом Италии Давиде Ла Чечилиа.

"Вы видите волну резонанса в связи с приговором нашему гвардеецу Виталию МаркивуЯ хотел бы, чтобы мы четко понимали, что этот приговор - несправедливый и может повлиять на отношения между нашими странами. Это позиция правительства и Президента Украины. Решение суда - политизированное и необъективное. Я хочу вам напомнить, что на Донбассе погибли более 10 000 человек. Там против Украины воюют и десятки наемников из Италии. В Украине есть несколько уголовных производств, где фигурируют граждане Италии, которые убивали украинцев. Мир зависит от наших решений. Мы будем инициировать переговоры наивысшего политического уровня. Мы хотели бы услышать, что Правительство Италии так же заинтересовано в решении этой проблемы. Хотим видеть конкретные шаги. Ведь это может стать большим потенциальным конфликтом. Маркив был на войне и защищал Украину", - заявил Аваков.

Арсен Аваков напомнил, что бывший посол Италии в Украине Фабрицио Романо подтвердил в суде, что в 2014 году официально предупреждал всех граждан Италии об опасности посещения зоны конфликта в Славянске.

"Рокелли погиб, поехав на Донбасс нелегально. Мы ждем от правительства Италии демонстративных шагов, которые покажут заинтересованность в решении этого кризиса. Я хотел бы получить официальную информацию от посольства чтобы понять, как в Италии разбираются с теми итальянскими гражданами, которые незаконно воюют на стороне сепаратистов на украинском Донбассе ", - подчеркнул министр внутренних дел.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия сказал, что до официальной публикации решения суда он не может комментировать это дело, ведь судебная власть в Италии является независимой:

"Полное решение суда будет обнародовано в течение 60 дней. Тогда мы сможем более детально его изучить, в частности мотивационную часть. Для Италии это важная тема для всех институций и медиа, ведь все хотят знать правду, и, в первую очередь, ее ищут родители Андреа Рокелли. Я понимаю всю сложность ситуации и передал всю информацию в свою страну. Что касается наших граждан, которые незаконно воюют на Донбассе на стороне сепаратистов, суд Генуи уже принял первые решения о заключении на разные сроки. Италия поддерживает территориальную целостность и независимость Украины, поддерживает и продолжает санкции против РФ. Мы понимаем, ваше беспокойство и то, насколько эта ситуация может повлиять на наши отношения. Мы постараемся найти общее решение и показать украинскому и итальянском обществу открытость этого процесса ", - отметил посол.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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