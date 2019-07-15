Труба пожаловался на акцию под ГБР: "Ворвались люди в балаклавах. Принесли огнетушители. Это политическое давление". ФОТОрепортаж

Как сообщает пресс-служба ГБР, об этом заявил директор ведомства Роман Труба, информирует Цензор.НЕТ.

"С первого дня назначения на должность мне постоянно задавали один вопрос: когда в ГБР будут громкие расследования? Так вот, "громкие расследования", хоть я не люблю это слово, требуют высокого уровня политической культуры", - говорится в сообщении.

Сегодня под ГБР состоялась акция политической силы, отдельные участники которой вышли за пределы правового поля:

- ворвались в помещение правоохранительного органа, прикрываясь депутатским мандатом;

- заблокировали въезд и выезд транспорта с ГБР;

- сорвали проведение встречи с европейскими международными партнерами по развитию и усилению ГБР;

- требовали от директора правоохранительного органа "срочных результатов расследования", или вообще его отмены.

"Это называется политическое давление. Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это - вмешательство в деятельность правоохранительных органов", - отмечает Труба.

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Что касается производств, участником которых является экс-президент Украины, директор ведомства сказал: "ГБР стоит на защите национальных интересов. Производство относительно пересечения морского пространства военными кораблями Украины - одно из важнейших для нас. Ведь поставить точку в этом вопросе значит защитить национальные интересы Украины. Думаю, что все участники тех событий должны быть убеждены в этом, идти на сотрудничество со следствием, предоставить показания и вместе защитить Украину".

"ГБР стоит вне политики. Во время досудебного расследования произошла утечка информации - это недопустимо для любого правоохранительного органа, а тем более для новосозданного. По данному факту начата служебная проверка. ГБР регистрирует уголовные производства в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины, а не чьих-то политических предпочтений", - подчеркнул Труба.

Напомним, 26 июня ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны, а также у члена партии Петра Порошенко Европейская солидарность Юрия Бирюкова. Затем Труба заявил, что обыски у чиновников Минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам.

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