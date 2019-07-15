Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 1 говорится в сообщении 5 июля проинформировали в Национальной полиции.



"За один голос и голосование исключительно за одного кандидата в народные депутаты Украины в избирательном бюллетене гражданам обещали 1500 гривен. Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту жительства причастных к противоправной деятельности лиц", – сказано в сообщении.



По данным правоохранителей, гражданам обещали деньги после того, как они в кабинке для голосования сфотографируют бюллетень с отметкой "за нужного депутата" и передадут фотографию куратору.



Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования проводятся обыски по месту жительства фигурантов.



В Нацполиции отметили, что участники схемы заранее формировали списки граждан, готовых продать свой голос.



"За нарушение избирательного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кандидаты и лица, которые соглашаются продать свой голос за определенного кандидата, должны понимать, что за свои незаконные действия они будут отвечать по закону", – подчеркнули в ведомстве.





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