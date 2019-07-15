Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
15.07.19 21:38

Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция. ФОТО

В Закарпатской области разоблачена группа лиц, которые занимались подкупом избирателей в пользу одного из кандидатов в народные депутаты.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом 1 говорится в сообщении 5 июля проинформировали в Национальной полиции.

"За один голос и голосование исключительно за одного кандидата в народные депутаты Украины в избирательном бюллетене гражданам обещали 1500 гривен. Сейчас проводятся санкционированные обыски по месту жительства причастных к противоправной деятельности лиц", – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, гражданам обещали деньги после того, как они в кабинке для голосования сфотографируют бюллетень с отметкой "за нужного депутата" и передадут фотографию куратору.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования проводятся обыски по месту жительства фигурантов.

В Нацполиции отметили, что участники схемы заранее формировали списки граждан, готовых продать свой голос.

"За нарушение избирательного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кандидаты и лица, которые соглашаются продать свой голос за определенного кандидата, должны понимать, что за свои незаконные действия они будут отвечать по закону", – подчеркнули в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов. ФОТО

Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция 01
Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция 02
Попытка организовать подкуп избирателей по 1500 грн за голос зафиксирована в Закарпатье, - Нацполиция 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100