Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных. ФОТО

Об этом сообщается на странице Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, передает Цензор.НЕТ.
"Осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Польше.
В посольстве призывают украинцев в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Польши немедленно обращаться к ним или в консульские учреждения в Польше.
"В этом конкретном случае консульский отдел посольства до сих пор не получил ни одного обращения от пострадавших граждан Украины. Дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве", - отмечается в сообщении.