Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры строителей из Украины в Варшаве, посольство призывает привлечь к ответственности виновных. ФОТО

Об этом сообщается на странице Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, передает Цензор.НЕТ.

"Осуждаем позорный и опасный поступок против граждан Украины, которые легально трудоустроены на строительстве метро в Варшаве и добросовестно делают доброе дело для жителей столицы Польши. Обращаемся к полиции и другим органам власти с просьбой выяснить все обстоятельства преступления, найти и привлечь виновных к ответственности, а также предотвращать подобные инциденты в будущем", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в Польше.

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В посольстве призывают украинцев в случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Польши немедленно обращаться к ним или в консульские учреждения в Польше.

"В этом конкретном случае консульский отдел посольства до сих пор не получил ни одного обращения от пострадавших граждан Украины. Дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве", - отмечается в сообщении.

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