Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
16.07.19 10:56

Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб. ФОТОрепортаж

Военнослужащие из состава Объединенных сил, которые защищают позиции в районе Светлодарской дуги надежно удерживают оборонительные рубежи и не дают врагу продвинуться вперед.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Противник ежедневно осуществляет провоцирующие обстрелы с направления оккупированной Горловки. Преимущественно, обстрелы происходят в утренние часы. Оккупанты используют запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение", - сказано в сообщении.

Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 01

В то же время, как отметили в штабе, противник несколько раз пытался подойти к позициям украинских сил вблизи населенного пункта Светлодарск и закрепиться на более удобных рубежах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки - 17 вражеских обстрелов, - штаб

"Украинские бойцы адекватным огнем заставили отойти врага, который понес потери в живой силе", - сообщили в штабе.

Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 02

По словам защитников Светлодарской дуги, на этом направлении достаточно личного состава и вооружения для удержания занимаемых позиций.

Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 03
Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 04
Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 05
Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 06
Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 07
Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 08
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб 09

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100