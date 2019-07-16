Террористы несколько раз пытались подойти к позициям ОС возле Светлодарска, но понесли потери, - штаб. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Противник ежедневно осуществляет провоцирующие обстрелы с направления оккупированной Горловки. Преимущественно, обстрелы происходят в утренние часы. Оккупанты используют запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение", - сказано в сообщении.

В то же время, как отметили в штабе, противник несколько раз пытался подойти к позициям украинских сил вблизи населенного пункта Светлодарск и закрепиться на более удобных рубежах.

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"Украинские бойцы адекватным огнем заставили отойти врага, который понес потери в живой силе", - сообщили в штабе.

По словам защитников Светлодарской дуги, на этом направлении достаточно личного состава и вооружения для удержания занимаемых позиций.













Фото: пресс-центр ОС/Facebook