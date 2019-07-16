Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" рассказал помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ капитан Владислав Демьяненко

Военный получил огнестрельное ранение во время перестрелки с участниками бандформирования и нуждался в срочной госпитализации. Несмотря на довольно неблагоприятные для полетов в горной местности погодные условия, украинский экипаж вертолета Ми-8 вместе с медиками южноафриканского контингента немедленно отправился к точке эвакуации в поселке Пинга.

Прибыв на место врачи проверили состояние пострадавшего и подготовили его для медицинской эвакуации по воздуху. Вместе с раненым на борт вертолета последовали его родные: жена и ребенок. Уже через сорок минут раненого бойца вместе с семьей доставили на аэродром города Гома, а уже оттуда - в госпиталь для оказания квалифицированной помощи.











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