Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
16.07.19 11:25

Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками. ФОТОрепортаж

Летчики 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго провели успешную эвакуацию бойца местных Вооруженных сил.

конго,миротворцы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" рассказал помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ капитан Владислав Демьяненко

Военный получил огнестрельное ранение во время перестрелки с участниками бандформирования и нуждался в срочной госпитализации. Несмотря на довольно неблагоприятные для полетов в горной местности погодные условия, украинский экипаж вертолета Ми-8 вместе с медиками южноафриканского контингента немедленно отправился к точке эвакуации в поселке Пинга.

Прибыв на место врачи проверили состояние пострадавшего и подготовили его для медицинской эвакуации по воздуху. Вместе с раненым на борт вертолета последовали его родные: жена и ребенок. Уже через сорок минут раненого бойца вместе с семьей доставили на аэродром города Гома, а уже оттуда - в госпиталь для оказания квалифицированной помощи.

Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками 01
Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками 02
Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками 03
Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками 04
Украинские миротворцы в Конго спасли жизнь местного бойца, раненого в перестрелке с боевиками 05

Читайте также: Сегодня отмечают День украинских миротворцев. Сырский поздравил воинов с профессиональным праздником

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100