Правоохранители в ПП "Краковец" задержали иностранца, вывозившего трех украинок в Бельгию для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что вербовщиком является 36-летний бельгиец, который через интернет подыскивал для местных борделей молодых женщин среди уязвимой категории украинок. Отбирая соответствующий контингент по фотографиям, мужчина обещал за работу, которая заключалась в предоставлении сексуальных услуг, 200 евро в час. Все расходы, связанные с выездом женщин в Бельгию, злоумышленник брал на себя с условием возмещения с их первой зарплаты.

У правонарушителя были изъяты телефоны, банковские карты, записная книжка, автомобиль и другие вещественные доказательства его преступной деятельности.

Сейчас в рамках начатого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) уголовного производства с мужчиной проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о его задержании в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, устанавливается полный круг лиц, причастных к уголовному преступлению.

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