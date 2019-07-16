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16.07.19 13:44

ГБР задержало пограничника за продажу каннабиса в Николаеве. ФОТОрепортаж

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве задержали инспектора Госпогранслужбы за сбыт наркотических средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, инспекторы отделения "Николаев" Херсонского пограничного отряда Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы занимались сбытом наркотических средств на территории города Николаева и Николаевской области.

При проведении контрольной закупки наркотических веществ один из инспекторов задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также, по результатам проведения обысков по месту прохождения военной службы и проживания инспекторов, обнаружены и изъяты наркотические средства.

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Решается вопрос о вручении задержанному и его сообщнику сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления – сбыт наркотических веществ группой лиц (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, пограничникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

ГБР задержало пограничника за продажу каннабиса в Николаеве 01
ГБР задержало пограничника за продажу каннабиса в Николаеве 02
ГБР задержало пограничника за продажу каннабиса в Николаеве 03

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