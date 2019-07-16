По самые эскалаторы: грунтовые воды в оккупированном Донецке затопили торговый центр, принадлежавший сыну Януковича. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Остров" со ссылкой на пресс-службу так называемого "МЧС" донецких террористов.

Отмечается, что общая площадь на момент затопления помещений составляла 4500 кв. метров, объем подтопления - 3200 кв. метров, уровень воды - до 1,2 м.





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Ранее в YouTube появилось видео, на котором видны последствия подтопления здания. Автор видео убежден, что речь идет о шахтных водах, которые выходят на поверхность.

С таким выводом согласен также блогер Денис Казанский.

"Нижние этажи торгового центра "Северный" в Донецке затопило грунтовыми водами. Как и предупреждали раньше, варварское затопление шахт рано или поздно должно было привести к подобным последствиям", - отметил он у себя в Telegram.

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Бизнес-центр "Северный", ранее принадлежал и был построен группой "МАКО" Александра Януковича – сына беглого президента Виктора Януковича.