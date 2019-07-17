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17.07.19 09:54

В результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом на Николаевщине погибли мужчина и двое детей. ФОТО

17 июля, примерно в 00:30 на 47 км трассы М-24 "Благовещенское-Николаев" вблизи с. Лукашовка Первомайского района Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погиб мужчина и двое его малолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По прибытию дежурным караулом 23 Государственной пожарно-спасательной части выяснилось, что в результате лобового столкновения автомобиля Citroen Berlingo и пассажирского автобуса Neoplan ВХ на месте происшествия от полученных травм погиб водитель первого, 1984 г.р. Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали тело мужчины, которого зажало искореженными элементами транспортного средства", - говорится в сообщении.

Двух детей и женщину, которые находились в легковушке еще до прибытия спасателей госпитализировали в лечебное учреждение.

"От полученных травм мальчик, 2007 г.р. и девочка, 2014 г.р. умерли. Мать 1983 г.р. в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы", - сообщили спасатели.

Среди 30 пассажиров и двух водителей автобуса сообщением "Железный Порт-Шепетовка" пострадавших и погибших нет.

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В результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом на Николаевщине погибли мужчина и двое детей 01
В результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом на Николаевщине погибли мужчина и двое детей 02
В результате столкновения автомобиля с пассажирским автобусом на Николаевщине погибли мужчина и двое детей 03

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