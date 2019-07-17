Мобильный коротковолновый радиопеленгатор "Сектор" передан ВСУ, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Радиопеленгатор "Сектор Р-677" в автоматическом режиме обнаруживает, осуществляет цифровую обработку и определяет направление источников радиоизлучения, в частности, радиостанций коротковолнового диапазона, регистрирует и анализирует параметры принятых радиосигналов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

У "Сектора", который разработан и изготовлен в тесной кооперации с другими предприятиями Концерна и частными украинскими компаниями, внедрены современные методы измерений и цифровой обработки радиосигналов. Для этой станции с учетом реального боевого опыта разработаны специальные алгоритмы программного обеспечения.

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Благодаря этому "Сектор Р-677" позволяет эффективно выявлять работу всех современных (и перспективных) радиостанций коротковолнового диапазона. А несколько таких радиопеленгаторов, объединенных в единую сеть, могут определять местонахождение передатчика сигнала. Таким образом есть возможность получить точные координаты центров связи, командных пунктов, расположение подразделений противника и другую важную информацию.

Фактически "Сектор" позволяет вести постоянное наблюдение за коротковолновыми радиостанциями противника с целью правильной оценки состояния его группировки, отслеживания перемещений и повышения активности.

Необходимо отметить, что станция "Сектор Р-677" применяется в реальных боевых условиях с 2014 года, но ранее она изготавливалась в стационарном варианте. "Сектор Р-677" получил высокую оценку командования и специалистов воинских частей, а в начале 2015 года прошёл успешные Государственные испытания и был принят на вооружение.

За годы войны ГП "ЦКБ Протон" серийно изготовило значительное количество "Секторов" в стационарном варианте. И, благодаря сотрудничеству со специалистами воинских частей, осуществило глубокую модернизацию системы на основе реального боевого опыта.

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Усовершенствованный "Сектор Р-677" сейчас изготовлен в мобильном варианте, за счет миниатюризации всех систем и широкого использования современных цифровых технологий. Это позволило разместить "Сектор" на високопроходном шасси и значительно уменьшить площадь, необходимую системе для развертывания.

Для начала работы "Сектора" необходимо только несколько часов, в то время, как развертывание старых радиопеленгаторов занимало сутки и больше. Кроме того, система может работать в полностью автономном режиме, что обеспечивается работой установленного дизельного генератора.