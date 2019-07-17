С воином 92-й ОМБр Дмитрием Лисоволом, погибшим на Донбассе, простятся завтра в Ракитном на Киевщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 18 июля, в поселке городского типа Ракитное Киевской области, в 11.00 по адресу: ул. Независимости, 1 состоится прощание с Дмитрием Александровичем Лисоволом, 1987 года рождения, старшим солдатом, военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады, который погиб 15 июля в районе города Авдеевка Донецкой области во время боя с наемниками РФ в результате смертельного пулевого ранения. Он 5 часов боролся за жизнь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинский воин Дмитрий Лисовол погиб на Донбассе 15 июля. ФОТО

Дмитрий Лисовол родился 24.11.1987 года в Ракитном. Прошел подготовку в 169-м учебном центре "Десна". В 2017 г. выполнял боевые задачи в районе Марьинки.

У него остались родители, две сестры и двое детей.