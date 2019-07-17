Церемония возложения цветов и минута молчания: в Нидерландах чтят память жертв катастрофы Боинга-777. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Мемориал расположен возле амстердамского аэропорта "Схипхол", откуда пять лет назад взлетел рейс МН17.

Вокруг высажены 298 деревьев и подсолнухи.

Люди несут с собой цветы, в основном подсолнухи, которые уже стали символом трагедии.

В церемонии примут участие родственники погибших в катастрофе. Они зачитают имена своих близких, которых потеряли пять лет назад. Также с речью выступит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Почтить память приехали и представители дипломатических учреждений и международных организаций.

Напоминаем, 19 июня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

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