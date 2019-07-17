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17.07.19 17:02

Против Дубинского из "Слуги народа" агитировали в Киевской области, полиция открыла производство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Национальная полиция начала уголовное производство по факту распространения антирекламы на кандидата партии "Слуга народа" в Обухове и Василькове Киевской области.

В дежурную часть Обуховского отдела полиции по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что на одной из городских улиц раздают газету с политической антирекламой. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Также заявитель отметил, что на месте происшествия с экрана, расположенного на прицепе, транслируется видеоролик антирекламного характера о кандидате.

Против Дубинского из Слуги народа агитировали в Киевской области, полиция открыла производство 01Против Дубинского из Слуги народа агитировали в Киевской области, полиция открыла производство 02

На опубликованных полицейскими фотографиях видно, что антиагитация была направлена против сотрудника канала "1+1", кандидата в депутаты по округу №94 от "Слуги народа" Александра Дубинского.

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"Сотрудники полиции задокументировали факт антиагитации в отношении одного из кандидатов в народные депутаты от политической партии "Слуга народа". Сейчас начато два уголовных производства, в частности, по статье 296 - это хулиганство и статье 157 - нарушение избирательного законодательства. Антиагитационная продукция изъята. Личности фигурантов установлены. Сейчас они дают показания", - отметил руководитель полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Кроме того, еще один факт распространения антирекламных агитации против Дубинского полицейские задокументировали в Василькове Киевской области.

Против Дубинского из Слуги народа агитировали в Киевской области, полиция открыла производство 03
Против Дубинского из Слуги народа агитировали в Киевской области, полиция открыла производство 04

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