Конвертцентр c обротом 250 млн грн ликвидирован налоговиками в Киеве. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 УК под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.





Смотрите: Конвертцентр с оборотом около 126 млн грн ликвидирован в Виннице. ФОТОрепортаж

В своей незаконной деятельности фигуранты использовали реквизиты специально созданных подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий, на счета которых СХД реального сектора экономики (заказчики конвертации), в т.ч. те, которые были участниками тендерных закупок, перечисляли безналичные средства в виде оплаты за ТМЦ (работы, товары, услуги). В свою очередь, налоговый кредит транзитно-конвертационных СХД формировался от группы предприятий, занимающихся производством и оптовой реализацией строительных материалов и СХД-импортеров, осуществляющих реализацию ТМЦ (строительных материалов и импортируемых автотранспортных средств) за наличные.

Со счетов подконтрольных предприятий организаторы снимали полученные средства наличными, которые в дальнейшем возвращали заказчикам конвертации, за исключением вознаграждений от проконвертированной суммы, которые служили вознаграждением указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг.

Смотрите также: Конвертационный центр с оборотом около 120 млн грн ликвидирован в Полтавской области. ФОТОрепортаж

Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 250 млн грн.









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговой милицией и СБУ ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом 200 млн грн. ФОТОрепортаж

По результатам санкционированных обысков изъята партия наличности в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 4,6 млн грн, печати и штампы предприятий-нерезидентов, предприятий реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности, клише с подписями, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации, устройство для отстрела и патроны к нему.

Продолжается следствие.