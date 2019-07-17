Секретарь сельсовета на Житомирщине задержан при получении 7 тыс взятки за разрешение на аренду земли, - военная прокуратура. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

В сообщении отмечается: "Во время передачи 7000 гривен взятки секретаря Любарского поселкового совета задержали прокуроры военной прокуратуры Житомирского гарнизона совместно со следователями следственного управления ГУ Нацполиции в Житомирской области, при оперативном сопровождении Управления защиты экономики в Житомирской области ДЗЭ Нацполиции.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Правоохранители ходатайствовать в суде об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности".

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