Главный налоговый ревизор киевского управления ГФС требовал тысячу долларов за ускорение проверки предприятия, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники Управления защиты экономики в Киеве совместно со следователями СУ ГУНП в Киеве и работниками Главного управления внутренней безопасности ГФС Украины под процессуальным руководством прокуратуры города Киева разоблачили преступную схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, организованную главным государственным налоговым ревизором-инспектором столичного управления ГФС, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
17 июля ревизора-инспектора ГФС задержали на рабочем месте сразу после получения взятки.
Полицейские задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления.
Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.