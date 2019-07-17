Обвал песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ривненского управления ГСЧС.

"В 19:05 было найдено тело второго мальчика 2008 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.

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Фото: rv.dsns.gov.ua

Напомним, 17 июля вблизи села Ясногорка Сарнинского района на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего засыпало двух детей. Одного из них достали местные жители. Он госпитализирован.

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