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17.07.19 23:29

Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка. ФОТОрепортаж

После трехчасовых поисков спасатели нашли тело ребенка, которого засыпало песком в карьере в Ривненской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ривненского управления ГСЧС.

"В 19:05 было найдено тело второго мальчика 2008 года рождения без признаков жизни", - говорится в сообщении.

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Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка 01
Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка 02
Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка 03

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Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка 04
Сдвиг песка в карьере на Ривненщине: спасатели нашли тело второго ребенка 05
Фото: rv.dsns.gov.ua

Напомним, 17 июля вблизи села Ясногорка Сарнинского района на территории песчаного карьера произошел сдвиг песка (глубина карьера около 5 м), вследствие чего засыпало двух детей. Одного из них достали местные жители. Он госпитализирован.

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