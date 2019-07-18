В Украине появится возможность оформлять и пересчитывать пенсии онлайн. ДОКУМЕНТ

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 17 июля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Постановление предусматривает внедрение онлайн таких услуг:

назначение пенсии;

перерасчет пенсии;

назначение к пенсии надбавок, пособий, доплат и компенсаций;

возобновление выплаты пенсии;

перевод с одного вида пенсии на другой.

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В пояснительной записке к проекту указано, что внедрение электронного взаимодействия между органами Пенсионного фонда и другими органами исполнительной власти позволит использовать потенциал 5-7 функционирующих в государстве электронных информационных реестров.

"Учитывая то, что в Украине около 12 млн пенсионеров, а также то, что есть возможность подачи заявлений в электронном виде, существенно уменьшится количество граждан, которые лично посещают органы Пенсионного фонда для предоставления документов. Будет значительно сэкономлено рабочее время работников", - отмечается в записке.

В Кабмине также пояснили, что снизится административная нагрузка на граждан. Существенно сократится количество документов, которые необходимо подавать для получения пенсий, надбавок и доплат к ним.

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