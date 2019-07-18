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18.07.19 10:35

Замглавы МИД Божок обвинил союз венгров в сепаратизме из-за карты Закарпатья в составе Венгрии. ФОТО

МИД Украины обратился в Генпрокуратуру и Службу безопасности с просьбой открыть дело по поводу иллюстрации в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья, карты с якобы принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в Twitter

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", - пишет Божок. 

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что обратится в компетентные органы Украины для правовой оценки участия министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в публичных мероприятий на Закарпатье по приглашению кандидата в народные депутаты Василия Брензовича.

Замглавы МИД Божок обвинил союз венгров в сепаратизме из-за карты Закарпатья в составе Венгрии 01Замглавы МИД Божок обвинил союз венгров в сепаратизме из-за карты Закарпатья в составе Венгрии 02

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