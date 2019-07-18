Замглавы МИД Божок обвинил союз венгров в сепаратизме из-за карты Закарпатья в составе Венгрии. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в Twitter.

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", - пишет Божок.

Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что обратится в компетентные органы Украины для правовой оценки участия министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в публичных мероприятий на Закарпатье по приглашению кандидата в народные депутаты Василия Брензовича.