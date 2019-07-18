44 тыс. экземпляров агитматериалов за кандидатов в нардепы якобы от "Слуги народа" изъяты на Киевщине: часть из них успели раздать. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Отмечается, что в Киевской области заинтересованные лица пытались "пропиарить" двух кандидатов в народные депутаты, прикрываясь брендом партии "Слуга народа". С этой целью они изготовили печатную продукцию с неправдивой информацией и наняли студентов и несовершеннолетних для ее раздачи. Заплатив 600 гривен за 6 часов работы, молодежь организовано развезли автобусами в определенные места для агитации - в города Ракитное, Кагарлык и Мироновка. Во время распространения этих агитационных материалов работники полиции задержали 14 человек. На них составлены административные материалы, в соответствии с ч. 2 ст. 212-13 КоАП (распространение печатных материалов предвыборной агитации без данных о тираже).
Сейчас полицией установлено, что к партии "Слуга народа" упомянутые два кандидата в народные избранники никакого отношения не имеют. А печатная продукция изготовлена с фальшивым информационным наполнением.
Также установлено, что агитматериалы распространялись с одного из частных аграрных предприятий, расположенного в городе Кагарлык. По предварительной информации, это агропредприятие относится к сфере управления ЗАО "Мироновский хлебопродукт". На основании постановления суда сотрудники полиции провели в помещении агропредприятия санкционированный обыск. В результате которого было обнаружено и изъято 44 000 различного вида печатных материалов агитационного содержания.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права).
Ранее президент Владимир Зеленский предложил правоохранительным и антикоррупционным органам проверить и сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт", и выплаченных акционером дивидендов.