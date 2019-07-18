Апелляционный суд Киева разрешил нардепу-беглецу Онищенко участвовать в выборах. ДОКУМЕНТ

Фото решение суда опубликовал в Facebook активист Александр Бурмагин, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, суд обязал Центральную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом в депутаты от "Социалистической партии Украины" по 93-му мажоритарному избирательному округу.

Кроме того отмечается, что это решение можно обжаловать в Верховном суде.

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На данный момент неизвестно, может ли данное решение повлиять на реальное участие Онищенко в выборах, поскольку бюллетени уже отпечатаны.

Ранее сообщалось, что Верховный суд окончательно запретил депутату-беглецу Онищенко баллотироваться на выборах в Раду.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Александру Онищенко. Апелляционный суд обязал ЦИК пересмотреть решение. Центризбирком подал апелляцию и вновь отказал Онищенко в регистрации.

ЦИК мотивировала отказ в регистрации, в частности, тем, что истец не соответствует требованиям относительно проживания в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов.

Свое временное пребывание за пределами Украины Онищенко пояснил участием в международных спортивных соревнованиях по конному спорту в статусе всадника, во время которых он представлял Украину, в подтверждение чего предоставил письмо Общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины".