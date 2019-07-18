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18.07.19 15:05

На Киевщине из организованного выходцами из РФ трудового рабства освободили более 40 человек. ФОТО

В Киевской области разоблачили преступную группировку из пяти граждан РФ, которые под видом "реабилитационных центров" занимались трудовой эксплуатацией социально уязвимых лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

По данным прокуратуры, на территории Киевской области участники организованной группы арендовали помещение и создали шесть "реабилитационных центров", где содержались алко- и наркозависимые лица, безработные и лица без определенного места жительства, которых привлекали под видом оказания квалифицированной помощи и лечения.

"Однако вместо получения медицинской, психологической или любой другой помощи такие лица были вынуждены постоянно, систематически, по указанию надзирателей "реабилитационных центров" и главное бесплатно выполнять тяжелую физическую работу, вознаграждение за которую получали участники преступной группы. Участники организованной группы задержаны в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях", - говорится в сообщении.

При проведении обысков правоохранители выявили более 40 человек, которых завербовали преступники и привлекли к бесплатной работе, в том числе на хлебном заводе. Кроме того, обнаружены и изъяты документы по деятельности "реабилитационных центров", записи, графики работы, анкеты завербованных лиц, визитки, объявления о деятельности таких центров, мобильные телефоны с помощью которых злоумышленники общались между собой и своими "поднадзорными".

Всем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 УК Украины ("Торговля людьми") и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Национальная полиция разоблачила сеть фальшивых реабилитационных центров, которые действовали в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу. Установлен организатор группы - гражданин РФ.

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На Киевщине из организованного выходцами из РФ трудового рабства освободили более 40 человек 01
На Киевщине из организованного выходцами из РФ трудового рабства освободили более 40 человек 02

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