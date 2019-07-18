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18.07.19 16:08

СБУ разоблачила таможенников, обложивших "данью" въезжающих в Украину граждан. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц таможенного поста "Ужгород" Закарпатской таможни Государственной фискальной службы, которые наладили механизм вымогательства неправомерной выгоды с граждан, въезжающих на территорию Украины.

таможня

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Оперативниками спецслужбы установлено, что за разные суммы взяток злоумышленники обещали не создавать искусственных препятствий, в частности относительно законной перевозки личных вещей при пересечении государственной границы.

"По оперативной информации, чиновники облагали "данью" целые группы граждан, въезжающих в Украину рейсовыми автобусами или транспортными средствами частных перевозчиков. Средняя сумма взятки с одного "рейса" составляла 10 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали таможенников во время получения очередной части неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех должностных лиц, причастных к функционированию коррупционного механизма.

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СБУ разоблачила таможенников, обложивших данью въезжающих в Украину граждан 01
СБУ разоблачила таможенников, обложивших данью въезжающих в Украину граждан 02

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