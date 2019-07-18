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18.07.19 20:49

Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта "Запорожье". ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства нового терминала аэропорта "Запорожье".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта Запорожье 01

Терминал рассчитан на прием 1 млн пассажиров в год. Ожидается, что аэропорт "Запорожье" будет принимать рейсы из аэропорта "Днепр" во время реконструкции последнего.

По словам городского головы Запорожья Владимира Буряка, аэропорт получает более 50 млн гривен чистой прибыли.

Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта Запорожье 02

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Глава государства поставил задачу завершить строительные работы в запорожском аэропорту в декабре.

Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта Запорожье 03

"Это нормальный, современный терминал. Вы молодцы. Когда-то в Украине строится, это очень приятно", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский поручил закончить до конца года строительные работы в новом терминале аэропорта Запорожье 04

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Обзор терминала не был предусмотрен программой рабочей поездки Зеленского, однако Президент выявил желание посмотреть на строительство.

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