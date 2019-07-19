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19.07.19 09:47

Пособнику оккупантов в Крыму продлили арест. ФОТО

Херсонский городской суд отказал защите в изменении меры пресечения и продлил арест на один месяц для боевика "Самообороны Крыма", которого задержали в июне.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Прокуратура Автономной Республики Крым, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с продолжением существования рисков, о которых заявила прокуратура АР Крым при рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что защита просила отпустить боевика по домашний арест.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и полиции автономии и продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей еще на месяц без определения размера залога, поскольку преступление, в котором подозревается "самообороновец", совершено с угрозой применения насилия", - отметили в прокуратуре.

Напомним, Полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма". Им оказался гражданин Украины, который способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины.

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Пособнику оккупантов в Крыму продлили арест 01
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