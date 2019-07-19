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19.07.19 11:33

СБУ разоблачила чиновников Закарпатской таможни на масштабных злоупотреблениях. Сумма ущерба государству - 540 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ разоблачили должностных лиц Закарпатской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях служебным положением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что таможенники наладили механизм получения неправомерной выгоды от представителей коммерческих структур, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. С целью уклонения от уплаты субъектами хозяйствования экспортной пошлины, должностные лица осуществляли таможенное оформление товара под другим кодом УКТ ВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности).

По предварительным оценкам, противоправная деятельность должностных лиц таможни нанесла ущерб государству в размере около 540 тысяч гривен.

СБУ разоблачила чиновников Закарпатской таможни на масштабных злоупотреблениях. Сумма ущерба государству - 540 тыс. грн 01

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконным действиям.

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СБУ разоблачила чиновников Закарпатской таможни на масштабных злоупотреблениях. Сумма ущерба государству - 540 тыс. грн 02
Фото: пресс-служба СБУ

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Государственным бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.

СБУ разоблачила чиновников Закарпатской таможни на масштабных злоупотреблениях. Сумма ущерба государству - 540 тыс. грн 03

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