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19.07.19 11:50

Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Военнослужащие на первой и второй линии обороны будут обеспечены комфортными мобильными жилыми модулями.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время презентации образцов таких жилых контейнеров в Министерстве обороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Мы делаем все для того, чтобы улучшить жилищные условия проживания личного состава в районе ООС. Исходя из этого, было подготовлено несколько вариантов мобильных комплексов, которые будут предложены и отправлены на восток Украины", - отметил министр обороны Степан Полторак.

Мобильные комплексы оснащены всем необходимым для быта - гардеробными, душевыми кабинами, кондиционерами, стиральными машинами, обогревателями и тому подобным. Такие комплексы можно использовать и для хранения оружия, ведь они легко транспортируются и быстро устанавливаются.

"Есть определенные особенности: на первой линии фронта мобильные модули будут встроены в землю и оборудованы совсем по-другому варианту, так как на линии соприкосновения противник находится на расстоянии дальности прямого выстрела и больше угроза для жизни наших военных", - добавил министр.

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Кроме того, сегодня было проанонсировано, что с понедельника стартуют открытые торги по закупке мобильных комплексов на 600 человек, которые могут быть использованы в виде штаба, госпиталя, столовой, прачечной и тому подобного.

Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 01
Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 02
Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 03
Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 04
Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 05
Зеленский осмотрел новые жилые модули для бойцов на фронте: 22 июля стартуют торги по модулям на 600 человек 06

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