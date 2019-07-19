СБУ задержала курьера конвертационного центра с крупной суммой. ФОТО

Об этом сообщает СБУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, годовой оборот конвертационного центра составляет 700 млн грн.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для предоставления услуг формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличные.

"Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, которая подтверждает проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении СБУ.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.

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