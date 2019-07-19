Парубий вместо нардепов позвал в Раду детей и Мингарелли. ФОТО

Об этом сообщает журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.
"Спикер Андрей Парубий сесионный зал таки открыл, как и просил Зеленский. Для детей", - написала она в комментарии к снимкам.
На фото также замечен глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов. После того как спикер не сделал этого, Зеленский заявил, что дальнейших действий с Парубием как со спикером ВР он "больше не видит".