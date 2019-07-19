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19.07.19 16:07

Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Подольский районный суд Киева продлил до 19 сентября срок содержания под стражей пропагандиста, руководителя информагентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор. НЕТ.

Ранее на заседании адвокаты Вышинского подали ходатайство о смене меры пресечения своему подзащитному с содержания под стражей на личное обязательство. Прокуроры выступили против удовлетворения ходатайства адвокатов о смене меры пресечения на личное обязательство и призвали суд продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.

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В итоге, судья продлила пропагандисту Вышинскому содержание под стражей до 19.09.2019.

Следующее заседание по делу Вышинского назначено на 16 сентября.

Правоохранители увели Вышинского из зала суда в наручниках. он будет доставлен автозаком в Лукьяновское СИЗО.

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Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 02
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 03
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 04
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 05
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 06
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 07
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 08
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 09
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 10

Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 11
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 12
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 13
Суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

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10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. 26 марта суд продлил арест Вышинского до 24 мая. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля.

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