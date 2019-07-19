Соревнования на лучший танковый экипаж Объединенных сил прошли на Донетчине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Соревнования танкистов проходили в два этапа. Первый - вождение боевых машин. Второй - преодоление экипажами двухсотметровой полосы препятствий и выполнения практических стрельб штатным выстрелом. К проведению конкурса привлекались представители танковых подразделений оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток".
Практическое вождение боевых машин происходило на специально подготовленном участке местности со сложным рельефом. Экипажи выполняли упражнение парами. Боевые машины должны были преодолеть более трех километров, выполнив в процессе такие элементы, как преодоление противотанкового рва, маневрирование и проход минно-взрывных заграждений, проход машин в узких участках местности с ограниченным маневром и тому подобное.
Поскольку в соревнованиях принимали участие экипажи на различных типах танков с различными тактико-техническими характеристиками: Т-80, Т-72 и Т-64, судейская коллегия учитывала эти различия при начислении баллов.
Совершив марш, танковые экипажи переместились на другой участок военного полигона, где экипажи приступили к преодолению полосы препятствий. Для успешного завершения упражнения, военнослужащим необходимо было пробежать дистанцию в 200 метров, преодолеть искусственные препятствия, в средствах защиты преодолеть условно зараженный участок местности, метко поразить цель броском ручной гранаты, провести неполную разборку-сборку личного оружия, выстрелами из автомата Калашникова попасть в мишень. И, напоследок, провести эвакуацию раненого члена экипажа танка, используя при этом эвакуационные стропы и правильно наложив жгут-турникет.
Третий, завершающий этап соревнований предусматривал поражения мишеней из танковой пушки штатным выстрелом, а также поражения мишеней из курсового пулемета.
Первый приз в виде денежных сертификатов на 5 тыс. гривен для каждого члена экипажа, а также кубок, ведомственные награды и грамоты от командующего ООС достались экипажу, представлявшему отдельную танковую бригаду. Второе и третье место, с вручением кубков, грамот, денежных сертификатов на сумму в 3 и 2 тысячи грн соответственно, достались представителям одной из механизированных бригад и танкистам морской пехоты.