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19.07.19 21:47

Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

19 июля, Новая Каховка торжественно встретила личный состав 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в пункте постоянной дислокации после очередной ротации в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 01

На Центральной площади города защитников встречали родные и местные жители.

Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 02
Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 03

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Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 04

Во время торжеств лучших бойцов бригады наградили ведомственными наградами и ценными подарки. В свою очередь, артисты творческих коллективов города поздравили военнослужащих яркими концертными выступлениями. Для присутствующих была организована выставка вооружения и военной техники.

Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 05
Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 06

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Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 07

В честь 91 погибшего воина 57-й ОМПБр в Новой Каховке был открыт мемориальный комплекс.

Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 08
Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 09
Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС 10

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