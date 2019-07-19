Воины 57-й ОМПБр вернулись в Новую Каховку из зоны проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
На Центральной площади города защитников встречали родные и местные жители.
Во время торжеств лучших бойцов бригады наградили ведомственными наградами и ценными подарки. В свою очередь, артисты творческих коллективов города поздравили военнослужащих яркими концертными выступлениями. Для присутствующих была организована выставка вооружения и военной техники.
В честь 91 погибшего воина 57-й ОМПБр в Новой Каховке был открыт мемориальный комплекс.