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19.07.19 23:59

На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков. ФОТО

В Святошинском районе Киева, рядом с мусорными баками найдены избирательные бюллетени и бланки протоколов участковых комиссий.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ

Среди белого дня рядом с мусорниками была найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков 219 округа.

Незаконная партия бюллетеней была передана в Святошинское отделение полиции. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Украины. Следствие продолжается, полиция ищет свидетелей. Предварительно в совершении преступления подозревают глав избирательных комиссий.

Напомним, что по 219 округу баллотируется нардеп Александр Третьяков, которого связывают с массовыми точками незаконного  игорного бизнеса.

На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков 01
На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков 02

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