На 219 округе в Киеве на мусорнике найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков. ФОТО

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ

Среди белого дня рядом с мусорниками была найдена партия протоколов и бюллетеней с избирательных участков 219 округа.

Незаконная партия бюллетеней была передана в Святошинское отделение полиции. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Украины. Следствие продолжается, полиция ищет свидетелей. Предварительно в совершении преступления подозревают глав избирательных комиссий.

Напомним, что по 219 округу баллотируется нардеп Александр Третьяков, которого связывают с массовыми точками незаконного игорного бизнеса.







