Трое пешеходов погибли под колесами Audi на трассе под Киевом. ФОТО

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, седан Audi ехал со стороны Киева, когда перед ним в неразрешенном для этого месте попытались пересечь дорогу пешеходы. В результате водитель сбил троих человек, причем мужчина в результате удара потерял ногу", - говорится в сообщении.

Все три пешехода погибли на месте. Прибывшие на место аварии полицейские перекрыли большой участок дороги для осмотра места происшествия.

Сообщается, что водитель Audi был трезвым, поскольку тест на драгере не дал никаких результатов. Однако его все равно отвезли в больницу для более тщательного теста.

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