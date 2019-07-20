ГБР открыло дело против полицейских, устроивших незаконные обыски в 207-м округе. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщил "Черниговскому монитору" заместитель главы ОИК Владислав Опанасик, передает Цензор.НЕТ.

Он также предоставил журналистам копии соответствующих документов.

"Сегодня ГБР открыло дело против полицейских Корюковского отделения, которые среди ночи проводили незаконные обыски в окружной комиссии 207-го округа и без соответствующего решения суда забрали камеры для видеонаблюдения без каких-либо причин. Сегодня наша задача – не дать отдельным кандидатам сорвать выборы. Надеюсь, что в бюро расследований быстро разберутся с произволом людей в форме и дадут возможность провести законные выборы", - отметил заместитель главы ОИК в комментарии журналистам.

Он подчеркнул, что внимание к делу со стороны ГБР – это возможность решить проблему на центральном уровне и не дать сорвать выборы на Черниговщине.

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Как известно, в Черниговской области в 207-м округе полиция провела обыски без решения суда, которое является обязательным в таких случаях . Они изъяли технику для видеонаблюдения. В ОИК считают, что полиция таким образом помогает одному из кандидатов сорвать выборы в округе.



