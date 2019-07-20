Гибель мирного жителя в Красногоровке расследуют как теракт. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Волновахский отдел полиции Донецкой области.

"По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт)", - сообщили в полиции.

"Боевики обстреляли город из гранатометов вчера около 10:40. 60-летний мужчина, который в то время работал на приусадебном участке за домом, получил многочисленные осколочные ранения и скончался в больнице. По факту гибели мирного жителя открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как теракт", - сказано в сообщении.

Вчера утром в Марьинское отделение полиции поступило сообщение о том, что житель Красногоровки услышал звук взрыва, крики и детский плач. На место выехала следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь. По приезду полицейские установили, что во время обстрела граната попала по улице Чайковского, где в то время на огороде работал 60-летний мужчина.

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Пострадавшего доставили в городскую больницу с многочисленными осколочными ранениями живота, спины и травматическим шоком. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.







