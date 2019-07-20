По всей стране на дежурство заступили спецподразделения Нацполиции, Нацгвардии и авиационная безопасность МВД, - Аваков. ФОТОрепортаж

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"Сегодня по моему приказу авиация МВД передислоцировала резервные спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии в отдаленные уголки Украины, чтобы мы могли оперативно реагировать на любые вызовы в день выборов. На все попытки дестабилизировать ситуацию реакция МВД будет мгновенной", - сказал министр.

Первый заместитель министра Сергей Яровой отметил, что весь личный состав МВД уже приступил к выполнению своих задач для обеспечения безопасности в день выборов в парламент.

"Подразделения НПУ и НГУ уже неоднократно обеспечивали безопасность во время выборов. Во время организационных совещаний мы определили задачи для каждой службы и подразделения. Особое внимание уделили работе взрывотехнической службы и кинологов, группам быстрого реагирования. Что касается спецназовцев, то они передислоцированы в разные регионы нашей государства, чтобы сформировать оперативные резервы", - отметил Сергей Яровой.





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Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что все правоохранители должны действовать исключительно в рамках закона.

"Мы надеемся на ваш профессионализм, вы понимаете, какие перед вами вызовы. Вы должны действовать в рамках закона. Сейчас резервные подразделения Нацполиции на территории всего государства прибыли на военные или гражданские аэродромы и выбыли по месту временной дислокации для обеспечения задач, которые могут возникнуть время нарушений общественного порядка в день выборов", - сказал Сергей Князев.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в день выборов по всей Украине будут дежурить более 132,5 тысяч сотрудников МВД.