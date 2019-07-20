Лобовое столкновение по дороге на вызов: в Изюме Харьковской области двух полицейских госпитализировали в тяжелом состоянии. ФОТО

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 14:45, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковщины.

"Предварительно установлено, что экипаж в составе двух сотрудников полиции ехал на вызов в автомобиле с включенными проблесковыми маячками. Навстречу ему из Харькова по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" двигалось транспортное средство "Ford", которое не пропустило полицейский автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение", - сказано в сообщении полиции.

Двух полицейских доставили в центральную городскую больницу Изюма. Водитель и трое пассажиров "Ford" тоже обратились к медикам. Им оказали первую помощь и отправили домой.

"В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств аварии", - подытожили в полиции.

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