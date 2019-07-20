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20.07.19 21:02

Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке. ФОТОрепортаж

В Новой Каховке Херсонской области состоялось торжественное открытие мемориала в честь погибших военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Об этом говорится на официальном сайте Херсонской областной государственной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"91 герой отдал свою жизнь за то, чтобы мы сегодня под флагом Украины пели гимн. Память о погибших навсегда останется в сердцах украинцев. Хочу обратиться к каждому военнослужащему. Давайте приложим все усилия для того, чтобы список погибших больше не продолжался, чтобы мы победили врага, а война отошла в историю", - обратился к присутствующим председатель областной государственной администрации Юрий Гусев.

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Командир бригады полковник Анатолий Мишанчук отметил, что мемориал является символом неисчерпаемой мужества и будет напоминать, что никто из тех, кто положил жизнь за независимость, не будет забыт.

Отметим, что 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко - воинское соединение Вооруженных сил Украины, подчиненное оперативному командованию "Юг". Бригада сформирована в 2014 году на базе 1-й специальной бригады территориальной обороны в городе Кропивницком. 14 февраля 2018 года было сообщено, что к лету 2018-го штаб бригады будет перемещен в Новую Каховку. 5 мая 2018-го состоялась торжественная церемония встречи бригады в Новой Каховке.

6 мая 2019 года бригада получила почетное название в честь Костя Гордиенко - кошевого атамана Запорожской Сечи в XVIII веке.

Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке 01

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Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке 02
Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке 03
Мемориал погибшим воинам 57-й отдельной мотопехотной бригады открыли в Новой Каховке 04
Фото: khoda.gov.ua

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